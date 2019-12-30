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11:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 30 декабря: метель — к теплому лету

А иней предвещает потепление.

Источник: СС0/Hans

30 декабря православная церковь почитает память пророка Даниила. В народе этот день называли Даниил Зимоуказчик или Данилов день. Считалось, какая погода стоит 30 декабря, таким будет и май.

Если на Даниила много инея, то через неделю наступит потепление, а начавшаяся метель предвещает теплые летние месяцы с обилием пчел.

Если 30 декабря дует юго-западный ветер, значит, погода будет снежной, но теплой.

Екатерина Гура

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