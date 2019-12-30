Погодные приметы на 30 декабря: метель — к теплому лету
А иней предвещает потепление.
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А иней предвещает потепление.
30 декабря православная церковь почитает память пророка Даниила. В народе этот день называли Даниил Зимоуказчик или Данилов день. Считалось, какая погода стоит 30 декабря, таким будет и май.
Если на Даниила много инея, то через неделю наступит потепление, а начавшаяся метель предвещает теплые летние месяцы с обилием пчел.
Если 30 декабря дует
Екатерина Гура