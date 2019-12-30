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13:27 (мск), источник: РИА Новости

Вильфанд пообещал россиянам «красный» январь

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Погода на территории России в январе будет теплой, метеорологи называют такую погоду «красной» — по цвету на карте, рассказал на пресс-конференции и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«Ещё “теплый” прогноз (только что вышедший — ред.) на январь. Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит ожидается теплая аномалия», — сообщил Вильфанд.

Он уточнил, что температура ниже нормы ожидается в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.

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