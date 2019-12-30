Вильфанд пообещал россиянам «красный» январь
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Погода на территории России в январе будет теплой, метеорологи называют такую погоду «красной» — по цвету на карте, рассказал на
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Погода на территории России в январе будет теплой, метеорологи называют такую погоду «красной» — по цвету на карте, рассказал на
«Ещё “теплый” прогноз (только что вышедший — ред.) на январь. Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит ожидается теплая аномалия», — сообщил Вильфанд.
Он уточнил, что температура ниже нормы ожидается в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.