Что такое анеморумбометрическая пила, которую синоптики обещают в Москве?

Этот термин метеоролог предложил использовать по аналогии с понятием «барическая пила», которое означает резкие колебания атмосферного давления. В свою очередь, понятие анеморумбометрическая пила происходит от слов «анемо» и «румбо», которые характеризуют скорость и направление ветра.
Таким образом, речь идет о резких переменах направления и скорости ветра, которые происходят в течение нескольких дней.
По прогнозу Гидрометцентра России, ночью в понедельник, 30 декабря, ветер будет юго-западным 6−11 м/с, возможны порывы до 18 м/с. Днем во вторник, 31 декабря, направление ветра сохранится, он немного стихнет, но к вечеру поменяет направление на северо-западное.
Днем в среду, 1 января, направление ветра не поменяется, но в некоторых районах скорость может достигнуть 17 м/с. В ночь с 1 на 2 января в столице прогнозируется ветер до 10 м/с, его направление вновь изменится на юго-западное.
По словам Вильфанда, помимо направления и скорости ветра, в ближайшие дни будет колебаться атмосферное давление. Согласно прогнозу, 31 декабря оно составит 731−733 мм рт.ст., 1 января достигнет 746 мм рт. ст., 2 и 3 января будет держаться на уровне на 740−742 мм рт. ст., а 4 января снова снизится до 737 мм рт. ст.
С 31 декабря по 4 января в столице прогнозируют небольшой снег, возможен дождь, а также гололедица. Температура в последний день 2019 года не опустится ниже нуля градусов, в новогоднюю ночь она составит −2…−0° и продержится в таком виде до вечера 1 января. Ночью 1 января прогнозируется небольшое похолодание до -4 градусов. Днем 2 января температура воздуха составит +1…+3°, ночью она опустится до −3…+2 и будет держаться в этом диапазоне до вечера 4 января.