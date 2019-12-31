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11:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 31 декабря: крупные хлопья снега — к потеплению

Какая погода стоит сегодня, таким будет и июнь.

Источник: Агентство «Москва»

31 декабря православная церковь почитает память святителя Модеста. Он считался покровителем домашнего скота, а потому наши предки молились ему о сохранении домашних животных в течение зимы.

Накануне Нового года особое внимание уделялось приметам, которые могли рассказать о погоде на следующий год.

Считалось, что по погоде 31 декабря можно узнать погоду на июнь. Конечно, ждать снега и морозов летом не стоит, но если предновогодний день выдался холодным и снежным, то и июнь будет прохладным и с обильными осадками.

Если на Модеста снег летит большими хлопьями, то скоро наступит потепление. О том, что морозы ослабнут, также можно судить по западному или юго-западному ветру и по нескрипящему снегу под ногами.

Сильный мороз на 31 декабря — к метелям и снегопадам. А если ворона кричит разными голосами, то стоит ждать перемены погоды.

Екатерина Гура

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