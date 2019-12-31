Погодные приметы на 31 декабря: крупные хлопья снега — к потеплению
Какая погода стоит сегодня, таким будет и июнь.
Какая погода стоит сегодня, таким будет и июнь.
31 декабря православная церковь почитает память святителя Модеста. Он считался покровителем домашнего скота, а потому наши предки молились ему о сохранении домашних животных в течение зимы.
Накануне Нового года особое внимание уделялось приметам, которые могли рассказать о погоде на следующий год.
Если на Модеста снег летит большими хлопьями, то скоро наступит потепление. О том, что морозы ослабнут, также можно судить по западному или
Сильный мороз на 31 декабря — к метелям и снегопадам. А если ворона кричит разными голосами, то стоит ждать перемены погоды.
Екатерина Гура