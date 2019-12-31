Лесные пожары сделали австралийский город красным (фото)
Все это выглядит, как декорации к фильму ужасов.
Все это выглядит, как декорации к фильму ужасов.
В Австралии уже третий месяц продолжают бушевать лесные пожары. За прошедшую неделю там погибли два человека (всего жертв 12), пятеро пропали без вести.
Накануне Нового года более 4 тысяч жителей курортного города Маллакута были вынуждены покинуть свои дома и перебраться на местный пляж, так как огонь вплотную подобрался к жилым районам. Местные власти сообщили, что в случае наступления огня, людям придется спасаться в море, так как
Помимо этого лесные пожары в буквальном смысле превратили день в ночь. Город затянуло густым красным дымом, что сделало его похожим на декорации к фильму ужасов.
Местные жители стали публиковать в соцсетях фото и видео, показывающие красный город.
Ситуацию с лесными пожарами в Австралии осложняют экстремальные температуры и ветер. Например, 30 декабря температура в западном Сиднее достигала 45 градусов, пишет Metro.
Екатерина Гура