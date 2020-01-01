Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Самый крупный российский клад показали публике Около двух тысяч предметов из золота и серебра пролежали нетронутыми больше 100 лет
Фоторепортажи
12Умерла Галина Волчек
8Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
09:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 1 января: каким будет год

Множество народных примет в первый день нового года связано с будущим урожаем.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 56% 755 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Считалось, если ночь звездная, будет много ягод. Тепло на улице — к урожаю зерновых. Лунная ночь — порадуют бобовые культуры. Иней на деревьях — все сельскохозяйственные работы будут удачными. Мелкий снег тоже обещает обильный урожай.

Ветер с запада или юго-запада — к потеплению. Снег осел и перестал скрипеть под ногами — также к оттепели.

Какая погода 1 января, такая — и в первый день лета, верили в народе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Мужчина счел недостойным для себя пойти к врачу и умер Врачи не смогли его спасти.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2020 года Начало новой декады знаменуется в кино годом громких премьер — в 2020-м нас ждет возвращение почти забытых героев прошлого, неожиданные ремейки и долгожданные продолжения, многообещающая фантастика и амбициозные драмы
Авто
Из «десятых» в «двадцатые»: самое важное для водителей Чем автомобилистам запомнятся уходящие 10-е годы и что уже известно о 20-х
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
6 маникюров, которые выдают женщину со вкусом
Почему не надо часто менять моторное масло?
Авторынок достиг критической отметки
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
Идеальный Новый год: женская версия Блогер и журналист Алина Фаркаш рассуждает о том, почему стоит поблагодарить судьбу за все такие разные новогодние вечеринки.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»