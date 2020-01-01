Погодные приметы на 1 января: каким будет год
Множество народных примет в первый день нового года связано с будущим урожаем.
Множество народных примет в первый день нового года связано с будущим урожаем.
Считалось, если ночь звездная, будет много ягод. Тепло на улице — к урожаю зерновых. Лунная ночь — порадуют бобовые культуры. Иней на деревьях — все сельскохозяйственные работы будут удачными. Мелкий снег тоже обещает обильный урожай.
Ветер с запада или
Какая погода 1 января, такая — и в первый день лета, верили в народе.