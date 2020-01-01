Ученые оценили возможность резкого похолодания в Европе
В прошлом, незадолго до глобального изменения климата, наблюдалось такое же ослабление океанических течений, как и в последние годы.
В прошлом, незадолго до глобального изменения климата, наблюдалось такое же ослабление океанических течений, как и в последние годы.
Существует 15-процентная вероятность того, что в следующие 100 лет
Средние температуры, по прогнозам климатологов из Утрехтского университета в Нидерландах, могут упасть на несколько градусов, в зависимости от местоположения, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.
Согласно климатическим моделям, в последние годы это течение ослабевает. В прошлом году оно было самым слабым за последние полторы тысячи лет.
Еще одна команда ученых около года назад обнаружила, что в прошлом
По словам ученых, их результаты «сильно зависят от фонового состояния климата». Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как будущий климат в условиях глобального потепления может повлиять на мощные океанические течения.
Анна Лысенко