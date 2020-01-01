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12:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые оценили возможность резкого похолодания в Европе

В прошлом, незадолго до глобального изменения климата, наблюдалось такое же ослабление океанических течений, как и в последние годы.

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Источник: AP 2019

Существует 15-процентная вероятность того, что в следующие 100 лет Северо-атлантическое течение приостановится, чем спровоцирует похолодание не только в Европе, но и во всем Северном полушарии.

Средние температуры, по прогнозам климатологов из Утрехтского университета в Нидерландах, могут упасть на несколько градусов, в зависимости от местоположения, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

Мощное Северо-атлантическое течение является северо-восточным продолжением Гольфстрима. Оно оказывает значительное влияние на климат в Европе, способствуя поступлению на континент влажных и теплых воздушных масс.
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Согласно климатическим моделям, в последние годы это течение ослабевает. В прошлом году оно было самым слабым за последние полторы тысячи лет.

Еще одна команда ученых около года назад обнаружила, что в прошлом Северо-атлантическое течение уже ослабевало. Это происходило примерно за 400 лет до глобального похолодания 13 тысяч лет назад. И наоборот, течение усилилось примерно за 400 лет до периода потепления.

По словам ученых, их результаты «сильно зависят от фонового состояния климата». Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как будущий климат в условиях глобального потепления может повлиять на мощные океанические течения.

Анна Лысенко

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