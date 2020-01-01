Получено фото магнитного поля, окружающего галактику
Это первое подобное изображение в истории науки.
Это первое подобное изображение в истории науки.
В радиоастрономической обсерватории Very Large Array в штате
Линии поля показаны на снимке зеленым и синим. Диск галактики имеет на фото
«Чтобы понять, как появились звезды, подобные Солнцу, и планеты, подобные Земле, мы должны понять, как формируются и развиваются галактики, такие как наш Млечный путь», — сказал Мэтью Бенаккиста, директор проекта по изучению магнитных полей галактик в отделе астрономических наук Национального научного фонда в США.
По словам ученого, проект поможет узнать, как магнитные поля галактик влияют на эволюционные процессы в космосе. Первые результаты исследований международной группы астрономов опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.
Анна Лысенко