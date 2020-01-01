Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Финны сделали наушники из грибов и дрожжей Финские исследователи создали наушники из грибов, а также биопластика, сделанного из дрожжей
Фоторепортажи
14Католики всего мира встретили Рождество
26Главные события 2019 года в фотографиях
13:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Получено фото магнитного поля, окружающего галактику

Это первое подобное изображение в истории науки.

Источник: Jayanne English of the University of Manitoba, with NRAO VLA radio data from Silvia Carolina Mora-Partiarroyo and Marita Krause of the Max-Planck Institute for Radio Astronomy

В радиоастрономической обсерватории Very Large Array в штате Нью-Мексико (США) астрономы получили снимок крупномасштабных когерентных магнитных полей в далекой спиральной галактике NGC 4631 в созвездии Гончие Псы.

Читайте также
Ученые расшифровали необычный сигнал из дальнего космоса

Линии поля показаны на снимке зеленым и синим. Диск галактики имеет на фото розово-бежевый цвет. Это составное изображение, полученное путем объединения многочисленных снимков поляризованного радиоизлучения.

«Чтобы понять, как появились звезды, подобные Солнцу, и планеты, подобные Земле, мы должны понять, как формируются и развиваются галактики, такие как наш Млечный путь», — сказал Мэтью Бенаккиста, директор проекта по изучению магнитных полей галактик в отделе астрономических наук Национального научного фонда в США.

По словам ученого, проект поможет узнать, как магнитные поля галактик влияют на эволюционные процессы в космосе. Первые результаты исследований международной группы астрономов опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Мужчина счел недостойным для себя пойти к врачу и умер Врачи не смогли его спасти.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2020 года Начало новой декады знаменуется в кино годом громких премьер — в 2020-м нас ждет возвращение почти забытых героев прошлого, неожиданные ремейки и долгожданные продолжения, многообещающая фантастика и амбициозные драмы
Авто
Лучшие автомобили для рынка Европы за последние 10 лет Мы уже публиковали рейтинг лучших машин мира, одержавших победы в абсолютном зачёте WCOTY, но есть ещё один авторитетный конкурс ECOTY («Европейский автомобиль года»), ведущий свою историю с 1964 года. И в этих списках есть немало совпадений.
Новости партнеров
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
5 приемов, которые остановят старость
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Gnezdo.ru
6 маникюров, которые выдают женщину со вкусом
Почему не надо часто менять моторное масло?
Авторынок достиг критической отметки
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
Идеальный Новый год: женская версия Блогер и журналист Алина Фаркаш рассуждает о том, почему стоит поблагодарить судьбу за все такие разные новогодние вечеринки.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»