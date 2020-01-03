Погодные приметы на 3 января: грядут морозы
В народе наблюдали на пауками и делали прогнозы на лето и осень.
В народе наблюдали на пауками и делали прогнозы на лето и осень.
В третий день января наши предки предсказывали, ждать ли сильных морозов и каким будет урожай.
Если воздух прозрачный и «звонкий», а эхо слышится далеко — грядет похолодание. Красная заря — к метели. Пауки плетут паутину — к морозам, а прячутся — к оттепели.
Считалось также, каким будет этот день, таким будет и первый месяц осени.
Если к началу января намело много снега — земля весной получит достаточно влаги и даст хороший урожай. Мало снега, но морозы крепкие — к засушливому лету.