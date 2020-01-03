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09:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 3 января: грядут морозы

В народе наблюдали на пауками и делали прогнозы на лето и осень.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 58% 757 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Агентство «Москва»

В третий день января наши предки предсказывали, ждать ли сильных морозов и каким будет урожай.

Если воздух прозрачный и «звонкий», а эхо слышится далеко — грядет похолодание. Красная заря — к метели. Пауки плетут паутину — к морозам, а прячутся — к оттепели.

Считалось также, каким будет этот день, таким будет и первый месяц осени.

Если к началу января намело много снега — земля весной получит достаточно влаги и даст хороший урожай. Мало снега, но морозы крепкие — к засушливому лету.

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