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13:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Камеры видеонаблюдения случайно сняли большой метеор в Канаде

С конца декабря в небе можно наблюдать Квадрантиды.

Над городом Саскатун в канадской провинции Саскачеван заметили большой метеор.

По случайности, падение метеорита запечатлели и некоторые камеры видеонаблюдения. Местные жители делятся роликами в соцсетях.

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Как сообщалось, с конца декабря в небе можно наблюдать метеорный поток Квадрантиды, который считается одним из наиболее эффектных в наших широтах. Он будет длиться до 7 января, а максимум придется на 3 и 4 января. Зенитное число метеоров составит от 45 до 200 в час.

Анна Лысенко

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