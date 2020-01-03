Камеры видеонаблюдения случайно сняли большой метеор в Канаде
С конца декабря в небе можно наблюдать Квадрантиды.
С конца декабря в небе можно наблюдать Квадрантиды.
Над городом Саскатун в канадской провинции Саскачеван заметили большой метеор.
По случайности, падение метеорита запечатлели и некоторые камеры видеонаблюдения. Местные жители делятся роликами в соцсетях.
Как сообщалось, с конца декабря в небе можно наблюдать метеорный поток Квадрантиды, который считается одним из наиболее эффектных в наших широтах. Он будет длиться до 7 января, а максимум придется на 3 и 4 января. Зенитное число метеоров составит от 45 до 200 в час.
Анна Лысенко