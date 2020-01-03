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15:37 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики предсказали аномальную погоду в январе

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр «Фобос».

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Источник: РИА "Новости"

По словам синоптиков, до середины месяца на европейской территории России сохранится перенос воздуха из умеренных широт Атлантики.

«Такой тип циркуляции бывает в случаях, когда активная циклоническая деятельность развивается на широте полярного круга, а циклонические вихри следуют один за другим с запада на восток», — сообщается на сайте центра.

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При этом, отмечают специалисты, антициклоны формируются в теплом воздухе — на южных широтах. Такая ситуация создает условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на шесть-десять градусов выше нормы.

Синоптики ожидают в ближайшие дни чередование оттепелей с непродолжительными периодами морозной погоды в Центральной России. Минимальная температура достигнет десяти градусов ниже ноля, а в среднем превышение нормы составит пять-восемь градусов.

«Вероятность того, что январь окажется также аномально теплым месяцем, как и декабрь прошлого года, очень высока», — отмечают специалисты.

В рождественские праздники в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода с небольшим снегом и юго-западными ветрами. В праздничную ночь температура воздуха составит от шести до девяти градусов ниже ноля, днем 7 января — до минус четырех.

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