Синоптики предсказали аномальную погоду в январе
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на
По словам синоптиков, до середины месяца на европейской территории России сохранится перенос воздуха из умеренных широт Атлантики.
«Такой тип циркуляции бывает в случаях, когда активная циклоническая деятельность развивается на широте полярного круга, а циклонические вихри следуют один за другим с запада на восток», — сообщается на сайте центра.
При этом, отмечают специалисты, антициклоны формируются в теплом воздухе — на южных широтах. Такая ситуация создает условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на
Синоптики ожидают в ближайшие дни чередование оттепелей с непродолжительными периодами морозной погоды в Центральной России. Минимальная температура достигнет десяти градусов ниже ноля, а в среднем превышение нормы составит
«Вероятность того, что январь окажется также аномально теплым месяцем, как и декабрь прошлого года, очень высока», — отмечают специалисты.
В рождественские праздники в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода с небольшим снегом и