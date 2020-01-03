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16:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ледники в Новой Зеландии стали коричневыми (видео)

Это ускорит их таяние.

Дым и пепел от австралийских лесных пожаров окрасили ледники Новой Зеландии в коричневый цвет. Очевидцы делятся фотографиями и видео ледника Тасмана на восточном склоне Южных Альп.

Дым из Австралии пересек Тасманово море, преодолев 2 тысячи километров, и достиг Южного острова. Климатологи из Университета Монаша в Мельбурне заявили, что сажа от лесных пожаров может усилить таяние ледников Новой Зеландии на 30%.

Лесные пожары в Австралии бушуют с сентября. Ситуация усугубляется сильной засухой, высокими температурами и ветром. Пламенем охвачено около 5,5 млн гектаров. В Новом Южном Уэльсе погибли не менее 17 человек.

Анна Лысенко

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