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11:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 4 января: ждем снегопада

Движение облаков подскажет, будет ли метель.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 100% 751 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Агентство «Москва»

В начале января крестьяне запоминали погоду. Считалось, каким выдастся 4 января, таким будет и октябрь. 5 января расскажет о ноябре, а шестое — о декабре.

Много сосулек на крыше — к урожайному году. Снег сухой и легкий — лето тоже будет сухим, хлопьями — летние месяцы будут дождливыми. Погода сухая и холодная — снег весной сойдет быстро.

Следили за облаками. Если они плывут против ветра, быть снегопаду.

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