Погодные приметы на 4 января: ждем снегопада
Движение облаков подскажет, будет ли метель.
Движение облаков подскажет, будет ли метель.
В начале января крестьяне запоминали погоду. Считалось, каким выдастся 4 января, таким будет и октябрь. 5 января расскажет о ноябре, а шестое — о декабре.
Много сосулек на крыше — к урожайному году. Снег сухой и легкий — лето тоже будет сухим, хлопьями — летние месяцы будут дождливыми. Погода сухая и холодная — снег весной сойдет быстро.
Следили за облаками. Если они плывут против ветра, быть снегопаду.