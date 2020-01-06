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11:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы обнаружили «аномальные» черные дыры

Открытие поможет понять процессы возникновения этих загадочных объектов.

Источник: Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSF; DECaLS survey; CTIO
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Американские исследователи обнаружили не менее 6 нетипичных черных дыр в карликовых галактиках на расстоянии около миллиарда световых лет от Земли.

Это открытие поможет понять процессы формирования черных дыр в ранней Вселенной, говорится в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal.

С помощью радиотелескопов VLA астрономы изучили 111 удаленных карликовых галактик, которые как минимум в 100 раз меньше нашего Млечного Пути. Они обнаружили 13 черных дыр, каждая из которых имеет массу, примерно в 400 тысяч раз превышающую массу Солнца.

В крупных галактиках, например, в Млечном Пути, черные дыры расположены в центре. Но в карликовых галактиках, показало исследование, черные дыры могут находиться и на окраине. Ученые зафиксировали не менее 6 таких случаев.

Эта «аномалия» говорит о том, что в своей ранней истории эти карликовые галактики, скорее всего, слились с другими. Компьютерное моделирование подтвердило эту гипотезу.

Ученые намерены продолжить поиск черных дыр на периферии галактик.

Анна Лысенко

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