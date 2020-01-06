Астрономы обнаружили «аномальные» черные дыры
Открытие поможет понять процессы возникновения этих загадочных объектов.
Открытие поможет понять процессы возникновения этих загадочных объектов.
Американские исследователи обнаружили не менее 6 нетипичных черных дыр в карликовых галактиках на расстоянии около миллиарда световых лет от Земли.
Это открытие поможет понять процессы формирования черных дыр в ранней Вселенной, говорится в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal.
С помощью радиотелескопов VLA астрономы изучили 111 удаленных карликовых галактик, которые как минимум в 100 раз меньше нашего Млечного Пути. Они обнаружили 13 черных дыр, каждая из которых имеет массу, примерно в 400 тысяч раз превышающую массу Солнца.
Эта «аномалия» говорит о том, что в своей ранней истории эти карликовые галактики, скорее всего, слились с другими. Компьютерное моделирование подтвердило эту гипотезу.
Ученые намерены продолжить поиск черных дыр на периферии галактик.
Анна Лысенко