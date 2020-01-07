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06:00 (мск), источник: РИА Новости

На всю территорию России пришла аномально теплая погода

МОСКВА. 7 янв — РИА Новости. На всей территории России наблюдается положительная температурная аномалия, в Сибири температура выше средней на 20 градусов, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«Вся страна встретит Рождество с положительными аномалиями. На европейской территории на шесть-восемь градусов выше нормы температура, а на азиатской от восьми до 20 аномалия. Наиболее сильные аномалии в Красноярском крае и Якутии. В Якутии на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные температуры будут до минус 20 — 25 градусов, а максимальные — около минус 15. Но оттепели на азиатской территории нигде не будет», — сообщил Вильфанд.

По словам метеоролога, аномалия связана с тем, что второй раз за эту зиму атлантический воздух беспрепятственно проникает через Уральские горы и определяет погоду на азиатской территории.

«Это нечасто встречающаяся ситуация. На азиатской части континентальный климат, а тут будет умеренно влажная погода, когда так влияют воздушные массы из Атлантики», — пояснил Вильфанд.

По прогнозам Гидрометцентра, температура в столичном регионе во вторник составит 0 — 2 градуса, в Красноярске — минус 20, в Новосибирской и Омской областях — минус 5 градусов.

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