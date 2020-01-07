На всю территорию России пришла аномально теплая погода

«Вся страна встретит Рождество с положительными аномалиями. На европейской территории на шесть-восемь градусов выше нормы температура, а на азиатской от восьми до 20 аномалия. Наиболее сильные аномалии в Красноярском крае и Якутии. В Якутии на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные температуры будут до минус 20 — 25 градусов, а максимальные — около минус 15. Но оттепели на азиатской территории нигде не будет», — сообщил Вильфанд.
По словам метеоролога, аномалия связана с тем, что второй раз за эту зиму атлантический воздух беспрепятственно проникает через Уральские горы и определяет погоду на азиатской территории.
«Это нечасто встречающаяся ситуация. На азиатской части континентальный климат, а тут будет умеренно влажная погода, когда так влияют воздушные массы из Атлантики», — пояснил Вильфанд.
По прогнозам Гидрометцентра, температура в столичном регионе во вторник составит 0 — 2 градуса, в Красноярске — минус 20, в Новосибирской и Омской областях — минус 5 градусов.