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10:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 7 января: делаем прогнозы на год

В день Рождества в народе наблюдали за погодой, пытаясь узнать, рано ли наступит весна и каким будет урожай.

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Источник: РИА "Новости"

Оттепель 7 января говорит о том, что весна будет ранней и теплой, а осень — холодной. Морозное утро — к крещенским морозам. Много снега — к благоприятному урожайному году. Иней на деревьях — также к урожаю.

Если кошка весь день спит, свернувшись в клубок, скоро придут сильные морозы. Похолодание сулит и звездное небо, на котором хорошо видно Млечный Путь.

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