Погодные приметы на 7 января: делаем прогнозы на год
В день Рождества в народе наблюдали за погодой, пытаясь узнать, рано ли наступит весна и каким будет урожай.
В день Рождества в народе наблюдали за погодой, пытаясь узнать, рано ли наступит весна и каким будет урожай.
Оттепель 7 января говорит о том, что весна будет ранней и теплой, а осень — холодной. Морозное утро — к крещенским морозам. Много снега — к благоприятному урожайному году. Иней на деревьях — также к урожаю.
Если кошка весь день спит, свернувшись в клубок, скоро придут сильные морозы. Похолодание сулит и звездное небо, на котором хорошо видно Млечный Путь.