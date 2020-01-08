Погодные приметы на 8 января: ждем похолодания
В России наступает время крещенских морозов.
В России наступает время крещенских морозов.
Во многих регионах нашей страны необычно тепло для января, но все же народные приметы предупреждают о возможном похолодании.
Лучше всего предчувствуют непогоду птицы. Если утром кричат синицы, галки и вороны, уже к вечеру станет заметно холоднее. Северный ветер или красный закат тоже сулят похолодание. Вороны собираются в стаи и кружатся — пойдет снег.
А вот зяблики поют к оттепели. Если снег стал липнуть к рукам — морозы спадут.
В народе подметили: если 8 января вьюга и мороз — лето будет холодным.