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10:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 8 января: ждем похолодания

В России наступает время крещенских морозов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 93% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

Во многих регионах нашей страны необычно тепло для января, но все же народные приметы предупреждают о возможном похолодании.

Лучше всего предчувствуют непогоду птицы. Если утром кричат синицы, галки и вороны, уже к вечеру станет заметно холоднее. Северный ветер или красный закат тоже сулят похолодание. Вороны собираются в стаи и кружатся — пойдет снег.

А вот зяблики поют к оттепели. Если снег стал липнуть к рукам — морозы спадут.

В народе подметили: если 8 января вьюга и мороз — лето будет холодным.

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