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12:24 (мск), источник: ТАСС Наука

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Речь идет о полутеневом затмении. Момент его наибольшей фазы наступит в 22:10 по московскому времени.

Источник: AP 2019

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января. Луна зайдет лишь в полутень Земли, но наблюдать за этим явлением смогут жители всей территории страны, сообщила ТАСС в пятницу сотрудница Московского планетария Людмила Кошман.

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Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной, последняя при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок. Однако у Земли есть еще и «полутень», в которую и будет заходить Луна четыре раза в течение 2020 года. Такие лунные затмения называются полутеневыми. Самое значительное произойдет в первые дни года — Луна погрузится в полутень Земли почти на 100%.

«В ночь на субботу, 11 января, произойдет самое значительное полутеневое лунное затмение 2020 года, так как Луна практически полностью зайдет в полутень Земли. Оно начнется 10 января в 20:08 по московскому времени и продлится до 00:12 субботы. Момент наибольшей фазы полутеневого затмения наступит в 22:10. В этот момент Луна будет располагаться над горизонтом на всей территории нашей страны, то есть это затмение можно будет увидеть из любого региона России», — пояснила ученый.

Южный край Луны окажется всего в трех угловых минутах от границы земной тени и будет заметно потемневшим. Однако эффекта «кровавой Луны» ждать не стоит — он происходит только при полном затмении Луны, когда она полностью оказывается в тени Земли.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля, то лунное.

По данным Московского планетария, 28—29 января россияне также смогут наблюдать красивую молодую Луну и яркую в это время года Венеру над юго-западным горизонтом.

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