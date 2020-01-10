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10:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 10 января: наблюдаем за поведением животных

Собаки, кошки и воробьи предскажут погоду на ближайшее время.

Источник: СС0/katja

10 января православные христиане чтят память преподобного Игнатия, а в народном календаре этот день называют Рождественский мясоед или Домочадцев день. Как следует из названия, в этот день было принято богато накрывать на стол и есть мясные блюда. Кроме того, 10 января старались проводить в кругу семьи: вместе занимались хозяйством и садились за стол.

Чтобы определить погоду на ближайшее время, наши предки внимательно наблюдали за осадками и поведением животных в этот день.

Если 10 января на улице метель, то грядущее лето будет холодным и дождливым. А если снег падает медленно и большими хлопьями — к скорому потеплению. Безветренная погода и иней — к теплой и ранней весне.

Если кошка весь день спит, то скоро будет оттепель. Собака не прячется в будке и ложится на снег — следует готовиться к метели. Такой же прогноз можно сделать, если рыба в водоемах плещется и ведет себя беспокойно. Зато, если воробьи в этот день весело чирикают, то скоро потеплеет.

Екатерина Гура

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