Погодные приметы на 10 января: наблюдаем за поведением животных
Собаки, кошки и воробьи предскажут погоду на ближайшее время.
Собаки, кошки и воробьи предскажут погоду на ближайшее время.
10 января православные христиане чтят память преподобного Игнатия, а в народном календаре этот день называют Рождественский мясоед или Домочадцев день. Как следует из названия, в этот день было принято богато накрывать на стол и есть мясные блюда. Кроме того, 10 января старались проводить в кругу семьи: вместе занимались хозяйством и садились за стол.
Чтобы определить погоду на ближайшее время, наши предки внимательно наблюдали за осадками и поведением животных в этот день.
Если кошка весь день спит, то скоро будет оттепель. Собака не прячется в будке и ложится на снег — следует готовиться к метели. Такой же прогноз можно сделать, если рыба в водоемах плещется и ведет себя беспокойно. Зато, если воробьи в этот день весело чирикают, то скоро потеплеет.
Екатерина Гура