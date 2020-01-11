Погодные приметы на 11 января: будет ли тепло
Погоду на ближайшие дни в народе предсказывали, наблюдая за ветром и облаками.
Погоду на ближайшие дни в народе предсказывали, наблюдая за ветром и облаками.
Считалось, что сильный ветер 11 января неминуемо принесет похолодание. О сильных морозах говорит и безоблачное, звездное небо. Облака низко по небу плывут — к стуже.
А вот запотевшие окна сулят оттепель. Снег, который падает крупными хлопьями, тоже предвещает потепление. Деревья в лесу или парке шумят к теплым дням.
Теплая погода в этот день предвещает раннюю весну. Метель — к дождливой и пасмурной середине лета.