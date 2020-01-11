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09:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 11 января: будет ли тепло

Погоду на ближайшие дни в народе предсказывали, наблюдая за ветром и облаками.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 82% 771 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: AP 2020

Считалось, что сильный ветер 11 января неминуемо принесет похолодание. О сильных морозах говорит и безоблачное, звездное небо. Облака низко по небу плывут — к стуже.

А вот запотевшие окна сулят оттепель. Снег, который падает крупными хлопьями, тоже предвещает потепление. Деревья в лесу или парке шумят к теплым дням.

Теплая погода в этот день предвещает раннюю весну. Метель — к дождливой и пасмурной середине лета.

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