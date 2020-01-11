Извержение вулкана Этна показали в большом разрешении (видео)
Завораживающая картина.
Завораживающая картина.
Путешественник и исследователь Мишель Маммино снял извержение вулкана Этна в Сицилии в разрешении 4К при низком освещении. В результате получилось очень впечатляющее видео. Медленно текущую лаву можно рассмотреть во всех подробностях.
Недавно французские и итальянские ученые установили, что причиной активности Этны является движение полюсов Земли. Оно вызывает деформации земной поверхности.
Анна Лысенко