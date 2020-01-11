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11:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Извержение вулкана Этна показали в большом разрешении (видео)

Завораживающая картина.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 87% 770 мм рт. ст. 2 м/с

Путешественник и исследователь Мишель Маммино снял извержение вулкана Этна в Сицилии в разрешении 4К при низком освещении. В результате получилось очень впечатляющее видео. Медленно текущую лаву можно рассмотреть во всех подробностях.

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Недавно французские и итальянские ученые установили, что причиной активности Этны является движение полюсов Земли. Оно вызывает деформации земной поверхности.

Анна Лысенко

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