На Аляске спасли мужчину, который провел в зимнем лесу три недели
Его спасло написанное на снегу «SOS».
Его спасло написанное на снегу «SOS».
Полицейские из Аляски опубликовали на своей странице в Facebook невероятную историю спасения 30-летнего Тайсона Стила из штата Юта, который почти месяц выживал один в диком лесу в лютые морозы.
Сообщается, что Тайсон вместе с собакой отправился на несколько дней в свой дом на Аляске. Но
22 дня Тайсон провел один в снежном диком лесу, без возможности связаться с людьми и попросить о помощи. Так как добраться до места происшествия можно было только по воде или воздуху, то Стилу оставалось только надеяться на чудо.
По словам парня, первые дни он ночевал в снежной пещере, которую соорудил недалеко от своего сгоревшего дома. Такое укрытие помогло ему пережить сильные ночные заморозки, пишет Daily Mail.
Через несколько дней Стил попытался пройти по тропе к ближайшему озеру, надеясь, что спасателям будет легче его найти.
Родственники и друзья Тайсона забили тревогу, когда не перестал выходить на связь. А потому над лесом уже несколько дней летал спасательный вертолет, пилот которого и заметил надпись на снегу.
Екатерина Гура