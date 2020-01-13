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16:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Аляске спасли мужчину, который провел в зимнем лесу три недели

Его спасло написанное на снегу «SOS».

Полицейские из Аляски опубликовали на своей странице в Facebook невероятную историю спасения 30-летнего Тайсона Стила из штата Юта, который почти месяц выживал один в диком лесу в лютые морозы.

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Сообщается, что Тайсон вместе с собакой отправился на несколько дней в свой дом на Аляске. Но из-за случайной искры от камина разгорелся огонь, который дотла сжег его деревянный дом. К сожалению, собака Тайсона погибла в пожаре, а сам он успел вынести из дома лишь некоторую теплую одежду и немного еды.

22 дня Тайсон провел один в снежном диком лесу, без возможности связаться с людьми и попросить о помощи. Так как добраться до места происшествия можно было только по воде или воздуху, то Стилу оставалось только надеяться на чудо.

По словам парня, первые дни он ночевал в снежной пещере, которую соорудил недалеко от своего сгоревшего дома. Такое укрытие помогло ему пережить сильные ночные заморозки, пишет Daily Mail.

Через несколько дней Стил попытался пройти по тропе к ближайшему озеру, надеясь, что спасателям будет легче его найти.

Из найденных веток, уцелевших досок и брезента он построил похожее на палатку укрытие, а на снегу большими буквами написал SOS. И это сработало.

Родственники и друзья Тайсона забили тревогу, когда не перестал выходить на связь. А потому над лесом уже несколько дней летал спасательный вертолет, пилот которого и заметил надпись на снегу.

Екатерина Гура

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