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08:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В минэкологии Челябинской области объяснили появление зеленого снега

ЧЕЛЯБИНСК, 14 января, ФедералПресс. В министерстве экологии Челябинской области рассказали, откуда под Челябинском появился зеленый снег. В ведомстве сообщили, что он не представляет угрозы для здоровья горожан.

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Накануне днем в соцсетях стали появляться фотографии «зеленого» снега. Его обнаружили при въезде в город со стороны Екатеринбурга. На место выехали специалисты регионального экологического надзора министерства экологии, которые осмотрели данную территорию.

«Окрашивание снега связано с пылью гранитного карьера, расположенного рядом, на котором ведется добыча полезных ископаемых. Угрозу для здоровья населения данная пыль не представляет», — сообщил начальник управления экологического просвещения минэкологии Челябинской области Виталий Безруков.

По словам Виталия Безрукова, это частицы природных материалов и горных пород. Однако, распространение не должно выходить за санитарную зону предприятия. Поэтому, будет размещена передвижная лаборатория для проведения замеров воздуха, а предприятие ждет проверка. Если будут выявлены нарушения, предприятие привлекут к ответственности.

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