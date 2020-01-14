В минэкологии Челябинской области объяснили появление зеленого снега

Накануне днем в соцсетях стали появляться фотографии «зеленого» снега. Его обнаружили при въезде в город со стороны Екатеринбурга. На место выехали специалисты регионального экологического надзора министерства экологии, которые осмотрели данную территорию.
«Окрашивание снега связано с пылью гранитного карьера, расположенного рядом, на котором ведется добыча полезных ископаемых. Угрозу для здоровья населения данная пыль не представляет», — сообщил начальник управления экологического просвещения минэкологии Челябинской области Виталий Безруков.
По словам Виталия Безрукова, это частицы природных материалов и горных пород. Однако, распространение не должно выходить за санитарную зону предприятия. Поэтому, будет размещена передвижная лаборатория для проведения замеров воздуха, а предприятие ждет проверка. Если будут выявлены нарушения, предприятие привлекут к ответственности.