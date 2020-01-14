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13:16 (мск), источник: РИА Новости

Россиянам пообещали теплую весну

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РБК рассказал, что весна в России в этом году будет на несколько градусов теплее климатической нормы.

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Источник: РИА Новости

Январь и февраль, по его словам, также будут теплыми, а настоящая зима в этом году уже не настанет.

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Так, в январе температура превысит норму на четыре-шесть градусов, а в феврале — на три-четыре. Днем она редко будет опускаться ниже минус пяти. Кроме того, снега будет мало.

«Хотя, конечно, февраль будет более снежный», — рассказал синоптик.

В марте, по мнению Тишковца, температура будет выше нормы также на три-четыре градуса, в апреле — на один-два, а в мае — на один.

«То есть аномалия будет плавно сокращаться», — заявил он.

Климатическая весна, по прогнозу синоптика, наступит в конце марта.

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