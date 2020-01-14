Россиянам пообещали теплую весну
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РБК рассказал, что весна в России в этом году будет на несколько градусов теплее климатической нормы.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РБК рассказал, что весна в России в этом году будет на несколько градусов теплее климатической нормы.
Январь и февраль, по его словам, также будут теплыми, а настоящая зима в этом году уже не настанет.
Так, в январе температура превысит норму на
«Хотя, конечно, февраль будет более снежный», — рассказал синоптик.
В марте, по мнению Тишковца, температура будет выше нормы также на
«То есть аномалия будет плавно сокращаться», — заявил он.
Климатическая весна, по прогнозу синоптика, наступит в конце марта.