Молодожены из Филиппин устроили свадьбу возле извергающегося вулкана
Таких свадебных фотографий больше нет ни у кого.
Таких свадебных фотографий больше нет ни у кого.
12 января на острове Лусон на Филиппинах началось извержение вулкана Тааль.
Чино Вафлор и Кэт Батиста Паломар в этот день вместе с родственниками и гостями проводили церемонию на природе, когда увидели поднимающиеся в небо столбы пепла. Об этом сообщает издание CNN.
Свадебный фотограф Рэндольф Эван рассказал журналистам, что белый дым, выходящий из вулкана, они заметили около двух часов дня еще до церемонии, но несмотря на это, молодожены решили не отменять свадьбу. Гости тоже оказались не из робких, и никто не покинул место торжества.
Однако церемонию все же пришлось сократить — молодожены произнесли клятвы, станцевали первый танец и даже немного перекусили на банкете. Но самое главное — теперь у них есть необычные свадебные снимки на фоне извергающегося вулкана со сверкающими молниями внутри.
Екатерина Гура