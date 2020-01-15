Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Ранее парламентарий заявил, что необычное потепление этой зимой вызвано намеренно: по его мнению, американцы применяют «климатическое оружие», маскируя его под исследования.
Синоптик подверг сомнению заявление законодателя и обратил внимание на климатические бедствия, которые произошли на американской территории за прошлый год.
«Их убытки превысили минимум 25 миллиардов долларов. Они что, против себя их использовали? У них лесные пожары были в Калифорнии, на среднем западе США случилось небывалое по своим масштабам наводнение с убытками в 12,5 миллиарда долларов — это тоже Пентагон против себя применял? Нет, конечно. Это все бред», — подчеркнул Тишковец.
Он также добавил, что эта зима может стать «самой жаркой» в истории метеонаблюдений. Основной причиной этого он называет «сбой на шахматной доске погоды» из-за циклонов североатлантического происхождения.
Не согласился с мнением Журавлева и исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, который ранее в беседе с RT объяснил, что зима стала теплой из-за влияния Атлантики.