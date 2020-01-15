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02:00 (мск), источник: РИА Новости

Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о «климатическом оружии» Соединенных Штатов.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее парламентарий заявил, что необычное потепление этой зимой вызвано намеренно: по его мнению, американцы применяют «климатическое оружие», маскируя его под исследования.

Синоптик подверг сомнению заявление законодателя и обратил внимание на климатические бедствия, которые произошли на американской территории за прошлый год.

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«Их убытки превысили минимум 25 миллиардов долларов. Они что, против себя их использовали? У них лесные пожары были в Калифорнии, на среднем западе США случилось небывалое по своим масштабам наводнение с убытками в 12,5 миллиарда долларов — это тоже Пентагон против себя применял? Нет, конечно. Это все бред», — подчеркнул Тишковец.

Он также добавил, что эта зима может стать «самой жаркой» в истории метеонаблюдений. Основной причиной этого он называет «сбой на шахматной доске погоды» из-за циклонов североатлантического происхождения.

Не согласился с мнением Журавлева и исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, который ранее в беседе с RT объяснил, что зима стала теплой из-за влияния Атлантики.

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