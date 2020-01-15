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07:39 (мск), источник: РИА Новости

В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Похолодание может прийти на территорию России в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух. Об этом в интервью порталу Nation News рассказал заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов.

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Источник: РИА "Новости"

По словам ученого, эта система является проявлением планетарных волн в атмосфере.

«Эти волны перемещаются, и, возможно, эта система еще передвинется, и мы попадем на ее другую сторону. Вот тогда и обрушатся холодные потоки. Так что будет еще холодно и снежно», — заключил Кислов.

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Эксперт отметил, что теплые зимы стали нормой, начиная с 80-х годов, и связаны с нахождением в юго-западных потоках — определенной системой циркуляции воздуха над Атлантикой и Европой.

«Это так называемая положительная стадия Североатлантической осцилляции (непостоянство климата на севере Атлантического океана. — Прим. Ред.). Почему эта фаза стоит сейчас и стоит так безнадежно долго? Это очень интересный вопрос, и на него ответа нет», — отметил Кислов.

Он добавил, что синоптики дали подобному явлению термин «западноевропейская зима».

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