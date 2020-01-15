Народные приметы на 15 января: смотрим на небо
Облачное небо — к перемене погоды.
Облачное небо — к перемене погоды.
15 января православная церковь чтит память святого Сильвестра, поэтому в народе этот день получил название Сильвестров. Морозы в это время, как правило, усиливаются, но дни уже становятся длиннее.
Чтобы узнать, какой будет погода в ближайшие дни, можно посмотреть на небо. Если появились облака, скоро погода изменится. Если у месяца рога острые и яркие, это к сильному ветру.
Погоду также можно узнать и по другим приметам. Так, если на Сильвестров день на улице метель, то скоро придут морозы. Сорока возле дома кружится — к вьюге. Если петух рано запел — будет оттепель, а если поздно — погода переменится.
Екатерина Гура