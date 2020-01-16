В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль
Февраль с морозами, какие и положены в последний месяц зимы, ожидается на юге Карелии, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях на
Февраль с морозами, какие и положены в последний месяц зимы, ожидается на юге Карелии, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях на
В Нижегородской, Кировской и Московской областях температура также ожидается в пределах февральской нормы.
В частности, в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии нормальная погода февраля — это когда ночью температура опускается до минус 7−12 градусов, а днем до минус 2−7 градусов. При похолоданиях ночью температура может опускаться по ночам до минус 20, а днем до минус 15 градусов.
На севере Приволжского округа нормальная погода февраля — это до 17 мороза ночью и до минус 11 днем. При похолоданиях ночью до минус 27 градусов.
На юге — в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае температура в феврале может быть теплее обычной на один градус. Впрочем, в феврале и на юге достаточно прохладно — днем не выше плюс одного градуса. Теплее нормы может быть на севере Урала — в
А вот на востоке Эвенкии температура ожидается ниже нормы — возможны по ночам 50-градусные морозы.
В центральных и южных районах Красноярского края февраль ожидается в пределах нормы. А это до минус 28 по ночам и днем минус 14−19 градусов. Ниже нормы может быть в Якутии, Забайкалье и в Иркутской области, на западе Чукотки, побережье Магаданской области, в центральных и северных районах Хабаровского края и в Амурской области. Самые сильные морозы традиционно бывают на
Также в Саратовской и Волгоградской области и в Калмыкии, на севере Ставрополья и в Ростовской области может быть избыток осадков. Не обойдут снегопады центральные и южные районы Красноярского края, Иркутскую область, Забайкалье, восток Амурской области и Хабаровского края, юг Приморья.
Дефицит осадков может быть в Якутии, в Оренбургской и юге Челябинской областей, в Курганской области. На всей остальной территории осадки будут в норме.
Это днем минус 2−7, а ночью до минус 12 градусов. Осадков выпадает 36 миллиметров, меньше, чем в январе. Есть вероятность и более холодной погоды в течение февраля.