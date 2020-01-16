В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Территория России во второй половине века
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Территория России во второй половине века
«То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине 21 века. Мы приговорены к определенному развитию событий… На этих картинках, геофизическое содержание которых я не комментирую, показаны некие изменения климата на территории нашей страны. Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее», — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Он уточнил, что столь стремительное изменение климата спровоцировал человек. «Это медицинский факт», — сказал ученый.
По его словам, некоторое время назад основной задачей специалисты считали попытки снизить влияние антропогенного фактора, но в последнее время выяснилось, что климатическая система планеты очень инертна, поэтому встал вопрос адаптации цивилизации к изменениям климата.