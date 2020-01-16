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12:53 (мск), источник: РИА Новости

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Территория России во второй половине века из-за рукотворного изменения климата «приговорена» к климатическим катаклизмам — жаре и наводнениям, заявил директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

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Источник: РИА Новости

«То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине 21 века. Мы приговорены к определенному развитию событий… На этих картинках, геофизическое содержание которых я не комментирую, показаны некие изменения климата на территории нашей страны. Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее», — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.

Он уточнил, что столь стремительное изменение климата спровоцировал человек. «Это медицинский факт», — сказал ученый.

По его словам, некоторое время назад основной задачей специалисты считали попытки снизить влияние антропогенного фактора, но в последнее время выяснилось, что климатическая система планеты очень инертна, поэтому встал вопрос адаптации цивилизации к изменениям климата.

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