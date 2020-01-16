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20:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые рассказали, с какой скоростью нагревается Мировой океан

За 2019 год он потеплел до рекордного уровня.

Источник: Reuters

Проблемы загрязнения окружающей среды и глобального потепления больше не кажутся такими далекими. Огромное количество природных катаклизмов, спровоцированных экологическими проблемами, стали за последние годы настоящей катастрофой для нашей планеты.

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Международная группа ученых провела в 2019 году ряд исследований и выяснила, что всего за один год Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: средняя температура океана оказалась на 0,075 градусов Цельсия выше средней за 1981−2010 годы. Несмотря на кажущиеся малые цифры, для планеты это сродни катастрофе. По словам ученых, чтобы нагреть такой объем воды, необходимо колоссальное количество энергии.

Как следует из официального отчета, частично опубликованного в издании Futurism, избыточное тепло, поглощенное океаном за последние 25 лет, можно сравнить с энергией 3,6 млрд выброшенных атомных бомб. Это как если бы в океан каждую секунду сбрасывали по 4 атомных бомбы. А в 2019 году темп потепления лишь увеличился.

Ученый Джон Абрахам описал это так, как если бы каждый человек на планете начал нагревать мировые воды с помощью сотни фенов.

Новые данные совсем не утешительны. Если не предпринять срочные меры по сокращению парниковых газов и разумному использованию энергии, то угроза, нависшая над планетой, станет еще глобальнее.

Екатерина Гура

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