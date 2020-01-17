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12:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 17 января: низкие облака предвещают морозы

Холодная погода сохранится на несколько дней.

Источник: @zburival

17 января — это последний день Рождественских Святок. В народе этот день получил названия Феоктистов день или день Зосима-пчельника. А все потому, что 17 января православная церковь чтит память преподобного Феоктиста и мученика Зосимы.

В народе существует несколько примет, по которым можно определить погоду на ближайшие дни и весну.

Так, если облака плывут очень низко — стоит ждать морозов. Ярко-красная заря — к ветреной погоде.

Если в Феоктистов день на улице сильный мороз и чистое небо, то такая погода сохранится еще несколько дней.

Екатерина Гура

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