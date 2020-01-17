Погодные приметы на 17 января: низкие облака предвещают морозы
Холодная погода сохранится на несколько дней.
Холодная погода сохранится на несколько дней.
17 января — это последний день Рождественских Святок. В народе этот день получил названия Феоктистов день или день
В народе существует несколько примет, по которым можно определить погоду на ближайшие дни и весну.
Так, если облака плывут очень низко — стоит ждать морозов.
Если в Феоктистов день на улице сильный мороз и чистое небо, то такая погода сохранится еще несколько дней.
Екатерина Гура