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20:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гигантская пыльная буря накрыла город в Австралии

Пугающее зрелище.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс наконец-то переменилась погода. После долгих месяцев жары и засухи, которые принесли с собой масштабные лесные пожары, опустилась температура и пошли дожди.

Но городу Нинган, расположенному в центре штата, пока не везет. 16 января там прошла сухая гроза, следом за которой город накрыла гигантская пыльная буря.

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45-летний фермер Дэвид Мотли снял на камеру и опубликовал в Сети пугающие кадры огромной стены из оранжевого песка и пыли, которая медленно надвигается на его дом. По словам Мотли, пыльная буря длилась около 30 минут, после чего температура воздуха все-таки немного опустилась.

Екатерина Гура

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