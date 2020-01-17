Гигантская пыльная буря накрыла город в Австралии
Пугающее зрелище.
Пугающее зрелище.
В австралийском штате Новый Южный Уэльс
Но городу Нинган, расположенному в центре штата, пока не везет. 16 января там прошла сухая гроза, следом за которой город накрыла гигантская пыльная буря.
45-летний фермер Дэвид Мотли снял на камеру и опубликовал в Сети пугающие кадры огромной стены из оранжевого песка и пыли, которая медленно надвигается на его дом. По словам Мотли, пыльная буря длилась около 30 минут, после чего температура воздуха
Екатерина Гура