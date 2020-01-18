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10:49 (мск), источник: Российская газета

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

В конце следующей недели ожидается понижение температуры в центральных и северо-западных регионах до небольших морозов, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 43% 777 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2020

Но начнется неделя с вполне весенней погоды — днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 — плюс 4 градуса. Местами возможны небольшие осадки.

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21 января также возможны осадки и тоже не по зимнему тепло, до плюс 4 градусов. Ночью примерно столько же. Но будет довольно ветрено. 22 января ожидается снег. В течение суток будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

А вот начиная с четверга и до конца недели температура уже будет отрицательной. 23 января — небольшой снег и минус 1−6 градусов в течение суток. И с 24 по 26 января местами небольшой снег: ночью минус 3−8 градусов, днем минус 1−6 градусов.

Во Владимире в четверг до минус 4−5 градусов. В Рязани — минус 3 градуса. В Твери — минус 1 градус. В Туле и Калуге — минус 2 градуса. В Санкт-Петербурге до минус 1 градуса. Хотя везде неделя также начинается с рекордов тепла. Например, в Твери в понедельник до плюс 5 градусов.

Сколько продержится похолодание, пока неизвестно.

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