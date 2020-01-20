Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «А где Путин?» — Меркель и Макрон «потеряли» российского президента Ангела Меркель и Эммануэль Макрон на конференции по Ливии, «потеряли» российского лидера
Фоторепортажи
51Дмитрий Медведев покидает пост премьер-министра
50Магия света: лучшие снимки #GoldenHour2020
11:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы последствия аномально теплой погоды для здоровья

Терапевт Лариса Алексеева назвала последствия аномально теплой погоды для здоровья россиян. Ее цитирует «Вечерняя Москва» в понедельник, 20 января.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -4° 58% 766 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Reuters

По словам медика, в такой период у многих людей обостряются хронические заболевания, прежде всего, связанные с дыхательными путями и сердечно-сосудистой системой. В частности, внимательно следить за своим состоянием следует гипертоникам, уточнила врач:

В особой группе риска находятся и астматики. Больной начинает чувствовать боль и сдавливание в области груди, возникают сложности с вдыханием и выдыханием воздуха, усиливается кашель.
Новость
5 бабушкиных советов, о которых можно забыть

Кроме того, недомогание может возникнуть у аллергиков, а также граждан, у которых диагностирован гастрит, болезнь почек и поджелудочной железы.

«Также у многих в такой погодный период сбивается биологический ритм в организме, нарушается режим сна, возникает чувство усталости, появляется упадок сил», — рассказала Алексеева.

Она посоветовала отказаться от просмотра мобильных телефонов перед сном, есть пищу, богатую клетчаткой и кальцием, поддерживать умеренную физическую нагрузку для укрепления вегетативной системы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что причины аномально теплой зимы является проход всех циклонов по северным траекториям, из-за чего территория России постоянно находится в их теплом секторе. Так, в пятницу, 17 января, температура в Москве приблизилась к рекорду 1925 года, когда было плюс 4,2 градуса тепла.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Крещенская оттепель наступила в Москве
Во время загрузки произошла ошибка.
11:04 (мск)© Ньюстюб
 52-летняя Памела Андерсон снялась обнаженной. Фото
Дочь Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
Названы главные способы обмана по телефону в России Как у россиян выманивают деньги
Кино
Елена Летучая будет вести новое шоу Звезда объявила о старте кастинга участников передачи
Горячие темы на Авто
Как вы думаете, считаете? 174
НЭП - лучшее в экономике, что было в 20 веке? 136
Это Россия , Детка . 134
Прошу совета!!! 116
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
РФ задумалась: предсказания Кейси уже сбываются
"Без войны все умрете": Матрона увидела судьбу РФ
Пенсии меняются кардинально: сюрприз с 1 января
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Леди
Объятия Питт и Энистон: как прошла премия SAG Awards Знаменитости стали гостями престижной кинопремии (фото)
Новости партнеров
Успех уходящего года. Показательный результат работы командной партии
Больше, чем призвание. Россияне назвали главные причины стать волонтером
В 2020-й с новыми силами. Правительство провело работу над ошибками
Конец десятилетия. Почему уходящий год можно назвать успешным
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»