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11:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 21 января: делаем прогноз на лето

Солнечный день — к жаркой погоде.

Источник: AP 2020

21 января православные христиане отмечают день памяти святого Емельяна. Считалось, что с Емельяна Зимнего начинают ослабевать морозы.

По разным народным приметам сегодня можно определить погоду на ближайшее время, а также на летние месяцы.

Так, если в доме сильно запотели окна, то скоро будет оттепель. А если на улице мороз, то холода простоят еще пару недель.

Что же касается лета, то о погоде на эти месяцы можно судить по следующим народным приметам. Если на Емельянов день ветер дует с юга, то летом часто будут грозы. Иней на земле — к дождливому лету. 21 января идет снег — август будет дождливым и холодным, а солнечный день предвещает жаркое лето.

Екатерина Гура

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