Погодные приметы на 21 января: делаем прогноз на лето
Солнечный день — к жаркой погоде.
Солнечный день — к жаркой погоде.
21 января православные христиане отмечают день памяти святого Емельяна. Считалось, что с Емельяна Зимнего начинают ослабевать морозы.
По разным народным приметам сегодня можно определить погоду на ближайшее время, а также на летние месяцы.
Что же касается лета, то о погоде на эти месяцы можно судить по следующим народным приметам. Если на Емельянов день ветер дует с юга, то летом часто будут грозы. Иней на земле — к дождливому лету. 21 января идет снег — август будет дождливым и холодным, а солнечный день предвещает жаркое лето.
Екатерина Гура