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03:34 (мск), источник: РИА Новости

В Роспотребнадзоре предупредили россиян о «зимних» клещах

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Клещи традиционно являются «бичом» весенне-летнего сезона, однако в этом году россияне могут столкнуться с ними и зимой. Насколько опасно нападение клещей в этот период года, рассказала радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Источник: РИА Новости

Клещей раньше времени «пробудила» аномально теплая и бесснежная зима в Центральной России. Массового исхода членистоногих нет, но единичные экземпляры встретить можно.

По словам Шашиной, эпидемиологического всплеска не будет, но бдительность терять нельзя.

«Активность клещей зависит от окружающей среды. Если где-нибудь солнышко пригреет, то единичные клещи выползут. Массового выхода, который дает эпидемиологические осложнения, не будет. Такие коллизии в связи с теплой погодой могут быть. Но без паники. Температура для клещей все равно низкая. Им нужно порядка 8−10 градусов тепла», — считает специалист.

Защита от таких «зимних» клещей ничем не отличается от защиты в другое время года, объяснила Шашина.

«Никакие химические препараты не надо применять. Все-таки вероятность подцепить клеща низкая. Единственное — надо правильно одеваться. Брюки длинные надо заправлять в сапоги, а рубашку в брюки. Это связано с тем, что клещи ползут всегда вверх. Если у вас брюки нависают над ботинками, то с ботинка клещ поползет под брюки и начнет там искать место для присасывания», — пояснила эксперт.

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