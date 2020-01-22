В Роспотребнадзоре предупредили россиян о «зимних» клещах
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Клещи традиционно являются «бичом»
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Клещи традиционно являются «бичом»
Клещей раньше времени «пробудила» аномально теплая и бесснежная зима в Центральной России. Массового исхода членистоногих нет, но единичные экземпляры встретить можно.
По словам Шашиной, эпидемиологического всплеска не будет, но бдительность терять нельзя.
«Активность клещей зависит от окружающей среды. Если
Защита от таких «зимних» клещей ничем не отличается от защиты в другое время года, объяснила Шашина.
«Никакие химические препараты не надо применять.