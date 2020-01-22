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11:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам пообещали «розовый» февраль

В феврале температура в европейской части России, которая уже находится в «розовой» климатической зоне, продолжит превышать норму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на долгосрочный прогноз Copernicus Climate Change Service (C3S) под эгидой Европейского союза.

Источник: Reuters

По информации агентства, средние температуры в начале последнего месяца зимы на территории Европы будут выше нормы примерно на четыре-шесть градусов.

Теплее всего будет с 10 по 16 февраля, однако затем погодная аномалия пойдет на спад, и в последнюю неделю зимы отклонение от нормы составит не более полутора градуса.
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«Новейшие прогнозы показывают, что никаких больших изменений в текущей погоде не ожидается. Мы находимся в середине января, февраль впереди, поэтому прогнозы могут измениться, но на данный момент изменений не предвидится», — пояснил сотрудник Финского института метеорологии Микка Рантанен в разговоре с агентством.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил, что на территории России еще десять дней будут наблюдаться аномальные отклонения от средних температур. Глядя на прогностическую карту страны, он охарактеризовал эти аномалии как «махрово-красные».

В конце 2019 года Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре. «Розовой» зима называется потому, что на прогностических картах участки российской территории с температурой около и выше нормы закрашены розовым цветом. Такое определение Вильфанд использовал в 2017 году, когда пытался охарактеризовать лето на пресс-конференции перед журналистами.

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