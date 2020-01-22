На Майорку обрушились гигантские 14-метровые волны (видео)
В Испании бушует шторм «Глория».
В Испании бушует шторм «Глория».
В середине января на Испанию обрушился сильнейший шторм «Глория», который по своей мощности приравнивается к тропическим ураганам.
Основной удар стихии пришелся на средиземноморское побережье и Балеарские острова. 21 января на Майорке были зафиксированы рекордные волны, высотой в 14,22 метров. В Сети появились многочисленные видео, напоминающие кадры из
В тот же день в Каталонии в городе
По данным метеорологов, шторм «Глория» оказался самым мощным за всю историю наблюдений. Он уже побил несколько природных рекордов. Так, в провинции Валенсия были зафиксированы самые высокие волны на западном Средиземноморье (средняя высота волн на протяжении 30 минут составляла 8,44 метра, а максимальная высота — 13,5 метров.). Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году — тогда средняя высота волн достигала 6,45 метров.
Еще один рекорд был установлен на Балеарских островах, так максимальная высота волн составила 14,22 метра, при средней высоте в 7,97 метров. Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе 2017 года и составлял 6,33 метра.
В Гандии во время шторма «Глория» был зафиксирован самый высокий уровень моря — за три дня он повысился на 80 сантиметров.
Кроме того, в провинции Кастельон, а также в Теруэле за пару дней выпало рекордное количество снега.
Екатерина Гура