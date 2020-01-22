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13:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жителей Флориды предупредили об «игуанопаде»

Граждан призывают беречь головы.

Национальная служба погоды США предупредила жителей Флориды о возможных «осадках» в виде игуан.

«Не удивляйтесь, если увидите сегодня вечером игуан, падающих с деревьев», — написала в соцсети служба погоды Майами.

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Эти крупные ящерицы, которые часто спят на деревьях, боятся холода. Если температура падает ниже 10 градусов Цельсия, они становятся вялыми. При температуре не выше плюс семи игуаны начинают впадать в анабиоз и падают с веток. При этом вес самых крупных самцов может достигать 9 кг.

Последние несколько дней температура на юго-востоке США держится на 10−15 градусов ниже нормы.

Анна Лысенко

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