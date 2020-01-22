Жителей Флориды предупредили об «игуанопаде»
Граждан призывают беречь головы.
Граждан призывают беречь головы.
Национальная служба погоды США предупредила жителей Флориды о возможных «осадках» в виде игуан.
«Не удивляйтесь, если увидите сегодня вечером игуан, падающих с деревьев», — написала в соцсети служба погоды Майами.
Эти крупные ящерицы, которые часто спят на деревьях, боятся холода. Если температура падает ниже 10 градусов Цельсия, они становятся вялыми. При температуре не выше плюс семи игуаны начинают впадать в анабиоз и падают с веток. При этом вес самых крупных самцов может достигать 9 кг.
Последние несколько дней температура на
Анна Лысенко