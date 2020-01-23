Погодные приметы на 23 января: предсказываем погоду на лето
Белые облака — к хорошей погоде.
Белые облака — к хорошей погоде.
23 декабря православная церковь почитает память святого Григория. В народном календаре этот день получил название
Иней на деревьях и траве поутру — к дождливому и холодному лету, ясная погода — к жаркому сезону. Если сухой снег валит большими хлопьями, лето будет засушливым, а мокрый снег — дождливым.
Если в небе висят большие серые облака, то стоит готовиться к вьюге. А белые, высоко плывущие облака — к хорошей погоде.
Екатерина Гура