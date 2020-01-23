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11:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 23 января: предсказываем погоду на лето

Белые облака — к хорошей погоде.

Источник: CC0/giografiche

23 декабря православная церковь почитает память святого Григория. В народном календаре этот день получил название Григорий-летоуказатель — какая погода стоит на улице, таким будет и лето.

Иней на деревьях и траве поутру — к дождливому и холодному лету, ясная погода — к жаркому сезону. Если сухой снег валит большими хлопьями, лето будет засушливым, а мокрый снег — дождливым.

Кстати, безоблачное и ясное небо на Григория — к ранней и теплой весне. Иней на деревьях остался на весь день — в ближайшие дни погода будет ясной, но холодной.

Если в небе висят большие серые облака, то стоит готовиться к вьюге. А белые, высоко плывущие облака — к хорошей погоде.

Екатерина Гура

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