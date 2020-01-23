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13:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Возле Филиппин обнаружили странный пузырящийся морской участок

Находящийся неподалеку вулкан выделяет углекислый газ через трещины на дне океана.

Источник: University of Texas at Austin Jackson School of Geosciences

Профессор Баяни Карденас из Техасского университета в Остине (США) обнаружил у побережья Филиппин странный подводный участок. Здесь с морского дна поднимаются десятки тысяч пузырьков, как в бокале с шампанским или газировкой.

Зона, которую ученый назвал Сода-Спрингс, расположена на глубине около 60 метров в проливе возле острова Верде. Поднимающиеся с морского дна пузырьки — это углекислый газ. Его выделяет находящийся неподалеку вулкан через трещины на дне океана, говорится в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters.

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Карденас с коллегами из Филиппин, Нидерланов и Калифорнии измерили концентрацию углекислого газа на участке и обнаружили, что она в 200 раз превышает его концентрацию в атмосфере.

Пролив Верде — одна из самых разнообразных морских экосистем в мире. Ученые намерены использовать открытие для изучения того, как коралловые рифы будут справляться с изменением климата и повышением концентрации углекислого газа в Мировом океане.

Анна Лысенко

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