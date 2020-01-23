Возле Филиппин обнаружили странный пузырящийся морской участок
Находящийся неподалеку вулкан выделяет углекислый газ через трещины на дне океана.
Находящийся неподалеку вулкан выделяет углекислый газ через трещины на дне океана.
Профессор Баяни Карденас из Техасского университета в Остине (США) обнаружил у побережья Филиппин странный подводный участок. Здесь с морского дна поднимаются десятки тысяч пузырьков, как в бокале с шампанским или газировкой.
Зона, которую ученый назвал
Карденас с коллегами из Филиппин, Нидерланов и Калифорнии измерили концентрацию углекислого газа на участке и обнаружили, что она в 200 раз превышает его концентрацию в атмосфере.
Пролив Верде — одна из самых разнообразных морских экосистем в мире. Ученые намерены использовать открытие для изучения того, как коралловые рифы будут справляться с изменением климата и повышением концентрации углекислого газа в Мировом океане.
Анна Лысенко