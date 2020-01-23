Американцам предсказали внутреннюю миграцию

Повышение уровня океана заставит многих жителей прибрежных регионов США переселяться вглубь страны, заявили ученые в прогнозе, опубликованном в PLOS ONE.
Когда в 2017 году ураган «Харви» обрушился на побережье Техаса, многие пострадавшие переехали на новое место жительства подальше от океана, где начали жизнь с нуля. Уже в скором будущем количество таких внутренне перемещенных лиц значительно вырастет, утверждают исследователи.
Для прогнозирования климатических миграций ученые использовали искусственный интеллект. Программа обнаружила, что повышение уровня Мирового океана будет сказываться не только на прибрежных регионах, но и на всей стране.
По данным исследователей, наиболее популярными вариантами для переселения будут города, не имеющие выхода к морю, такие как Атланта, Хьюстон, Даллас, Денвер и
В течение нескольких десятилетий сотни тысяч домов на побережье США будут затоплены. Береговая линия южной Флориды, Северной Каролины, Вирджинии и других штатов изменится навсегда.
Повышение уровня моря обусловлено таянием ледников и расширением морской воды по мере ее прогревания.
Анна Лысенко