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16:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Американцам предсказали внутреннюю миграцию

Из-за глобального потепления растет уровень Мирового океана. Под ударом окажутся прибрежные города.

Источник: Reuters
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Повышение уровня океана заставит многих жителей прибрежных регионов США переселяться вглубь страны, заявили ученые в прогнозе, опубликованном в PLOS ONE.

Когда в 2017 году ураган «Харви» обрушился на побережье Техаса, многие пострадавшие переехали на новое место жительства подальше от океана, где начали жизнь с нуля. Уже в скором будущем количество таких внутренне перемещенных лиц значительно вырастет, утверждают исследователи.

Для прогнозирования климатических миграций ученые использовали искусственный интеллект. Программа обнаружила, что повышение уровня Мирового океана будет сказываться не только на прибрежных регионах, но и на всей стране.

К 2100 году количество внутренне перемещенных лиц составит около 13 миллионов. Это приведет к конкуренции за рабочие места, росту цен на жилье и усилению нагрузки на инфраструктуру.
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По данным исследователей, наиболее популярными вариантами для переселения будут города, не имеющие выхода к морю, такие как Атланта, Хьюстон, Даллас, Денвер и Лас-Вегас. Модель также предсказывает, что пригородные и сельские районы на Среднем Западе будут испытывать большой приток людей.

В течение нескольких десятилетий сотни тысяч домов на побережье США будут затоплены. Береговая линия южной Флориды, Северной Каролины, Вирджинии и других штатов изменится навсегда.

Повышение уровня моря обусловлено таянием ледников и расширением морской воды по мере ее прогревания.

Анна Лысенко

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