Татьянин день: погодные приметы на 25 января
В народе сегодня чтят святую Татьяну, покровительницу студентов. Погода в этот может рассказать о том, какими будут весна и лето.
В народе сегодня чтят святую Татьяну, покровительницу студентов. Погода в этот может рассказать о том, какими будут весна и лето.
Если ночью и на рассвете небо ясное — весна наступит рано. Целый день светит солнце — птицы прилетят в самом начале весны.
Идет снег — к дождливому лету, дует теплый ветер — к засушливому.
Ясная морозная погода предвещает теплое комфортное лето без резких перепадов температуры. Большие сугробы — к хорошему урожаю.