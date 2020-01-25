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09:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Татьянин день: погодные приметы на 25 января

В народе сегодня чтят святую Татьяну, покровительницу студентов. Погода в этот может рассказать о том, какими будут весна и лето.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 93% 759 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Если ночью и на рассвете небо ясное — весна наступит рано. Целый день светит солнце — птицы прилетят в самом начале весны.

Идет снег — к дождливому лету, дует теплый ветер — к засушливому.

Ясная морозная погода предвещает теплое комфортное лето без резких перепадов температуры. Большие сугробы — к хорошему урожаю.

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