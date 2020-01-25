Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Марианские хроникиКак покоряли «бездну Челленджера»
Фоторепортажи
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
8В Венеции пересохли каналы
12:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Обнаружена новая звезда-вампир

Астрономы обнаружили двойную звезду на расстоянии всего 3 тысячи световых лет от Земли, одна из звезд в которой периодически лишает свою спутницу газа.

Источник: NASA

Это явление известно как катаклизмические переменные, но ученые прозвали такие объекты в космосе звездами-вампирами, сообщают в NASA.

В таких тесных двойных системах одним из компонентов является белый карлик. Путем гравитационного притяжения он «перетягивает» на себя материю из второго компонента, красного карлика, коричневого карлика или красного гиганта, наращивая массу.

Эти системы относятся к переменным звездам, то есть их яркость со временем меняется. Космический телескоп «Кеплер» запечатлел вспышку яркости в двойной звезде еще в 2016 году, но астрономы узнали о ней только недавно, когда программа начала анализировать архивные данные в поисках переменных звезд.

Читайте также
Новогодний шар в космосе: NASA обнаружили загадочный круглый объект

Данные «Кеплера» показали, что в течение 30 дней карликовая новая стала в 1,6 тыс. раз ярче, чем обычно. Но поскольку звезда-вампир не «питается» постоянно, спустя месяц система быстро потускнела до своего обычного уровня.

Обнаруженная двойная система очень необычна, утверждают астрономы. Коричневый карлик, выполняющий роль «жертвы», в ней в 10 раз менее массивный, чем белый карлик-вампир. К тому же, рост яркости был очень неравномерным и непоследовательным. По словам ученых, это может говорить о совершенно «новой физике», стоящей за такими вспышками.

Теперь ученые намерены проанализировать все архивные данные «Кеплера» и сравнить их с данными спутника TESS, чтобы обнаружить подобные феномены.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Собака погибла после укуса пьяного мужчины Инцидент произошел в Гане.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей Юлия Александрова, появившаяся вместе с популярным певцом в комедии «(Не)идеальный мужчина», рассказала о ревности со стороны его поклонниц
Авто
Любителей Kia обманули с ценами на новый кроссовер Seltos В декабре российский офис Kia раскрыл ценник одной модификации — с двухлитровым мотором, вариатором, передним приводом и в комплектации Luxe за 1 349 900 рублей
Новости партнеров
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
Лишитесь пенсии, если нет этой записи в трудовой
Только сейчас подруга Насырова выдала правду о его смерти
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Популярные темы на «Детях»
На 70 тыс вдвоем с ребенком. 347
Вещи дороже людей... 196
Работа 180
С новым годом крысы! 143
Леди
Балерина Екатерина Березина: «У меня нет специальных диет» Пока ты собираешься на спектакль, можно подробнее узнать о ее рационе, тренировках и умении расслабляться.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»