Обнаружена новая звезда-вампир
Астрономы обнаружили двойную звезду на расстоянии всего 3 тысячи световых лет от Земли, одна из звезд в которой периодически лишает свою спутницу газа.
Астрономы обнаружили двойную звезду на расстоянии всего 3 тысячи световых лет от Земли, одна из звезд в которой периодически лишает свою спутницу газа.
Это явление известно как катаклизмические переменные, но ученые прозвали такие объекты в космосе
Эти системы относятся к переменным звездам, то есть их яркость со временем меняется. Космический телескоп «Кеплер» запечатлел вспышку яркости в двойной звезде еще в 2016 году, но астрономы узнали о ней только недавно, когда программа начала анализировать архивные данные в поисках переменных звезд.
Данные «Кеплера» показали, что в течение 30 дней карликовая новая стала в 1,6 тыс. раз ярче, чем обычно. Но поскольку
Обнаруженная двойная система очень необычна, утверждают астрономы. Коричневый карлик, выполняющий роль «жертвы», в ней в 10 раз менее массивный, чем белый
Теперь ученые намерены проанализировать все архивные данные «Кеплера» и сравнить их с данными спутника TESS, чтобы обнаружить подобные феномены.
Анна Лысенко