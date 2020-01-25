В Сеть попало видео с экстремальной посадкой самолета в Испании
Скорость ветра в это время составляла 97 километров в час.
Скорость ветра в это время составляла 97 километров в час.
В Сети опубликовано видео неудачной попытки посадить самолет во время шторма «Глория» в Испании.
Boeing-737 авиакомпании RyanAir заходил на посадку в аэропорту Валенсии. Пилоты пытались посадить судно вопреки штормовому ветру. Метрах в 10 над землей самолет развернуло поперек
Мощный шторм «Глория» начал бушевать на средиземноморском побережье и в центральной части Испании в середине января. В стране разрушены пляжи, залиты рисовые поля, в отдельных районах выпал снег. Высота волн на Майорке достигала рекордных 14 метров. По последним данным, жертвами шторма стали 13 человек.
Анна Лысенко