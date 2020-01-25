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15:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Сеть попало видео с экстремальной посадкой самолета в Испании

Скорость ветра в это время составляла 97 километров в час.

В Сети опубликовано видео неудачной попытки посадить самолет во время шторма «Глория» в Испании.

Boeing-737 авиакомпании RyanAir заходил на посадку в аэропорту Валенсии. Пилоты пытались посадить судно вопреки штормовому ветру. Метрах в 10 над землей самолет развернуло поперек взлетно-посадочной полосы. Boeing оставил попытки приземлиться и стал набирать высоту.

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Мощный шторм «Глория» начал бушевать на средиземноморском побережье и в центральной части Испании в середине января. В стране разрушены пляжи, залиты рисовые поля, в отдельных районах выпал снег. Высота волн на Майорке достигала рекордных 14 метров. По последним данным, жертвами шторма стали 13 человек.

Анна Лысенко

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Во время загрузки произошла ошибка.
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