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08:21 (мск), источник: РИА Новости

Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще

ТОКИО, 26 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Япония, так же как и значительная часть России, осталась в эту зиму почти без снега. Его отсутствие в районах, традиционно славящихся многометровым снежным покровом, называют рекордным и небывалым. Ученые Университета Тохоку провели имитацию на суперкомпьютере, чтобы составить прогноз выпадения снега на ближайшие годы. О том, какие зимы ожидают россиян и жителей обычно снежных районов, а также о том, где возрастет опасность снежных бурь, корреспонденту РИА Новости рассказал доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро.

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Источник: РИА Новости

«Причина того, что снега становится меньше — потепление климата. Чем выше температура, тем меньше снега: снег превращается в дождь, а если и выпадает, он быстрее тает на поверхности земли. Для районов на высоких широтах, таких как Россия, тенденция повышения температуры особенно ярко выражена, поэтому вероятность того, что именно (здесь) количество снега сократится наиболее сильно, очень высока.

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Снега будет все меньше и меньше по мере продвижения потепления климата. Мало снега будет не только в этом году, но и в дальнейшем», — сказал ученый.

Ситуацию с отсутствием снега на севере Японии и на ее западном побережье все чаще называют не только рекордной, но и критической. По данным метеорологического управления, в декабре уровень выпавшего снега на севере страны составил 47% от среднегодового, в январе — 28%. Для побережья Японского моря в январе эти цифры составили в ряде мест 1% и 0%. Скудные осадки стали рекордными с 1961 года, когда было начато ведение подобной статистики.

По данным портала Weather News, к середине января в Японии не работала треть из 400 лыжных курортов — они так и не смогли открыться.

На Хоккайдо под угрозой срыва находились соревнования по прыжкам с трамплина среди женщин в начале январе. В конце концов соревнования все-таки провели, но с искусственным снегом.

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В Саппоро, где в конце января проводится знаменитый праздник снежных скульптур, снег стали свозить за месяц — в первой декаде января снежный покров составлял всего 9 сантиметров против 50 в обычные годы. Причем ближайшие места, где можно было собрать снег, находились в 2 часах езды от административного центра Хоккайдо. На острове под угрозой срыва или сокращения программы находится целый ряд зимних мероприятий и праздников. В префектуре Ямагата, где 4 года назад начали проводить свой снежный фестиваль, отсутствие снега заставило устроителей обратиться к богам: священники синто вместе с оргкомитетом вознесли молитвы с просьбой о снеге.

В традиционно снежных районах — Хоккайдо, Ниигате, Ямагате — отсутствие снега беспокоит не только управляющих лыжными курортами. Возможен серьезный ущерб сельскому хозяйству, так как при тонком слое снега промерзает почва.

Однако ученый предупреждает еще об одной опасности, связанной со снегом и потеплением. Согласно его расчетам, общее количество снега сократится в одних районах, но в других опасность снежных бурь и катаклизмов возрастет многократно.

Из-за потепления климата снега в целом становится меньше, но при этом возрастает вероятность снежных бурь и снегопадов на уровне стихийного бедствия — таков итог нашего исследования.
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«Если температура Земли повысится на 2−4 градуса по сравнению с эпохой промышленной революции, то в мире в целом среднее количество снега сильно сократится. Но я бы хотел обратить особое внимание на опасность стихийных бедствий. Как я показал в своем исследовании, есть вероятность, что из-за потепления климата будет больше снежных бурь и снегопадов, когда сразу выпадает очень много снега», — сказал ученый.

«Безусловно, таких бесснежных зим, как нынешняя, будет все больше. В связи с потеплением климата количество воды в воздухе увеличивается. В районах с холодным климатом, таких как Россия, та влага, которая должна была выпасть в виде снега, из-за потепления климата накапливается в воздухе в виде водяного пара. Из-за этого количество снега сокращается, однако из-за изменений климата накопившийся таким образом в больших количествах пар в какой-то момент может выпасть в виде огромного количества снега.

Таким образом, из-за продолжающегося потепления климата снега становится в среднем меньше, но такие снегопады с критически большим объемом снега, которые до сих пор случались раз в несколько десятков лет, теперь будут происходить раз в несколько лет.

Иными словами, есть регионы, где отсутствие снега станет обычным явлением, но вдруг выпадет невероятно большое его количество. В таких районах есть опасность, что из-за отсутствия снега люди начнут пренебрегать мерами безопасности на случай внезапных сильных снегопадов», — предупреждает ученый.

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