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10:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 26 января: наблюдаем за кошками

Животные чувствуют перемену погоды.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 56% 758 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2020

Многие народные приметы на 26 января связаны с домашними питомцами.

Так, если кошка сворачивается в клубок и прячет морду — похолодает. Долго умывается — к солнечной погоде. Лежит вытянувшись или бежит из дома — грядет оттепель.

Похоже ведут себя и собаки: сворачиваются калачиком к морозу и вытягиваются — к теплу.

Следили и за птицами. Если синицы и воробьи расщебетались под окном — весна будет ранней.

В народе подметили: если трещит лес — холод продержится еще долго, шумит от ветра — к оттепели и снегопадам. Круг вокруг луны появляется к метели.

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