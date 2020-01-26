Погодные приметы на 26 января: наблюдаем за кошками
Животные чувствуют перемену погоды.
Животные чувствуют перемену погоды.
Многие народные приметы на 26 января связаны с домашними питомцами.
Так, если кошка сворачивается в клубок и прячет морду — похолодает. Долго умывается — к солнечной погоде. Лежит вытянувшись или бежит из дома — грядет оттепель.
Похоже ведут себя и собаки: сворачиваются калачиком к морозу и вытягиваются — к теплу.
Следили и за птицами. Если синицы и воробьи расщебетались под окном — весна будет ранней.
В народе подметили: если трещит лес — холод продержится еще долго, шумит от ветра — к оттепели и снегопадам. Круг вокруг луны появляется к метели.