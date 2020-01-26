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12:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

В атмосфере обнаружены наночастицы грибных спор

Они провоцируют приступы астмы и помогают образоваться облакам.

Источник: AP 2020

Воздух, который мы вдыхаем ежедневно, может содержать в два-три раза больше фрагментов грибных спор, чем считалось ранее.

Такие выводы опубликованы американскими исследователями в Science Advances.

Эти фрагменты размером около 30 нанометров невероятно малы. Для сравнения, лист бумаги имеет толщину около 100 тысяч нанометров. Ученые считают, что предыдущие исследования могли не учитывать такие частицы именно из-за столь малых масштабов.

Крошечный размер означает, что эти наночастицы способны проникать в легкие намного глубже и способствовать развитию астмы и аллергических реакций.
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Ученые также обнаружили, что фрагменты спор играют важную роль в образовании облаков, особенно состоящих из кристаллов льда.

Как известно, такие кристаллы образуются вокруг крошечных частиц в воздухе, выполняющих для льда функцию своеобразного ядра. Исследователи идентифицировали эти частицы как фрагменты грибных клеток.

Выводы ученых будут полезны метеорологам. Они также объясняют, почему ливни нередко провоцируют приступы астмы.

Анна Лысенко

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