В атмосфере обнаружены наночастицы грибных спор
Они провоцируют приступы астмы и помогают образоваться облакам.
Они провоцируют приступы астмы и помогают образоваться облакам.
Воздух, который мы вдыхаем ежедневно, может содержать в
Такие выводы опубликованы американскими исследователями в Science Advances.
Эти фрагменты размером около 30 нанометров невероятно малы. Для сравнения, лист бумаги имеет толщину около 100 тысяч нанометров. Ученые считают, что предыдущие исследования могли не учитывать такие частицы именно
Ученые также обнаружили, что фрагменты спор играют важную роль в образовании облаков, особенно состоящих из кристаллов льда.
Как известно, такие кристаллы образуются вокруг крошечных частиц в воздухе, выполняющих для льда функцию своеобразного ядра. Исследователи идентифицировали эти частицы как фрагменты грибных клеток.
Выводы ученых будут полезны метеорологам. Они также объясняют, почему ливни нередко провоцируют приступы астмы.
Анна Лысенко