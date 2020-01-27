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06:20 (мск), источник: ТАСС

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. По словам и.о. директора ведомства Романа Вильфанда, февраль в России «не ожидается суперхолодным», но температура будет заметно ниже, чем в январе.

Источник: Агентство «Москва»

Февраль в России, по предварительному прогнозу, будет холоднее января, но не суперхолодным, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Общий, фоновый прогноз, — февраль не ожидается суперхолодным, но температура будет все-таки заметно ниже, чем в январе. Это необычно, конечно», — сказал он.

Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.

Ранее он отмечал, что нынешняя зима в Москве претендует на звание самой теплой за всю историю метеонаблюдений. В частности, ближайшие дни в столице климатическая норма будет превышена на 12 градусов. Рекорд по теплу принадлежит зиме 1961 года, тогда средняя температура за три месяца составила 2,8 градуса мороза.

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